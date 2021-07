Conte-Grillo | trattativa ancora in corso Dubbi se lasciare il Movimento che

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il filo del dialogo, seppur sottile, non si èstrappato. Così fonti qualificate del5 Stelle raccontano quanto sta accadendo in queste ore febbrili tra Giuseppee Beppe. Nei gruppi parlamentari, non solo alla Camera ma anche al Senato, molti grillini della prima ora come Danilo Toninelli e anche altri più vicini all'ex presidente del... Segui su affaritaliani.it

Criticità: il consigliere "in quota" Forza Italia (2 poltrone per 3 partiti?) e lo scontro interno al M5S () Le questioni più critiche sono rappresentate " al di là del vuoto cosmico su "..."È avvilente ridurre tutto a """ , ha proseguito l'ex titolare dello Sport, che ha lanciato un messaggio ai possibili scissionisti , chi esce dal Movimento deve lasciare gli incarichi: "...Il garante chiude la porta all'ex premier: "Un movimento nato per diffondere la democrazia diretta non si può trasformare in un partito unipersonale con uno statuto seicentesco" ...Correnti e finestre che sbattono. C’è aria di tempesta nel Movimento Cinque Stelle, tra chi si schiera contro l’ex premier Giuseppe Conte (pronto ...