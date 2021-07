Com’è stato possibile l’assalto di Capitol Hill (e cosa ancora non torna). La ricostruzione minuto per minuto del New York Times (Di giovedì 1 luglio 2021) Il quotidiano americano The New York Times ha realizzato un’inchiesta partendo dai video raccolti sull’attacco a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio, quando gruppi di sostenitori di Donald Trump invasero il Campidoglio a Washington provocando disordini e danneggiando parte del palazzo. Il lavoro è stato realizzato dal team Visual dello storico giornale newyorchese, che ha raccolto «dettagli utili a ricostruire ciò che è realmente accaduto quel giorno», dopo che il Dipartimento di Giustizia americano ha avviato un’indagine a livello nazionale che al momento ha portato a più di 500 arresti in tutto il ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) Il quotidiano americano The Newha realizzato un’inchiesta partendo dai video raccolti sull’attacco adello scorso 6 gennaio, quando gruppi di sostenitori di Donald Trump invasero il Campidoglio a Washington provocando disordini e danneggiando parte del palazzo. Il lavoro èrealizzato dal team Visual dello storico giornale newyorchese, che ha raccolto «dettagli utili a ricostruire ciò che è realmente accaduto quel giorno», dopo che il Dipartimento di Giustizia americano ha avviato un’indagine a livello nazionale che al momento ha portato a più di 500 arresti in tutto il ...

