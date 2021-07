Chanel N°5 | la fabbrica del futuro è qui

Leggi su amica

(Di giovedì 1 luglio 2021)N°5. Per trasformarlo in prodotti inconfondibili. Che non sono quello che sembrano. È unaalquanto singolare. Dalla sua catena di produzione escono scatole da tè, che contengono compresse da lasciare in infusione in un’intera vasca da bagno. Meglio se a 37 gradi e per circa 25 minuti. Oppure flaconi-tanica, che sembrano fatti apposta per conservare l’olio per il motore dell’auto e, invece, una volta aperti, riversano 250 millilitri di un olio pensato per ridurre le frizioni del corpo. La strabiliante impresa è laFactory 5. Ed è stata aperta dalla Maison francese per lavorare un unico ingrediente centenario, ...