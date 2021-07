Bubble Nails | le unghie colorate non sono mai state così glam!

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 1 luglio 2021) In voga già da qualche anno laspopola soprattutto in Equando apparire diventa di rigore e una regola quotidiana. Nail particolare esaltata soprattutto dalla scelta di colori ben definiti a volte delicati e altre appariscenti lasi conferma un must anche della bella stagione in corso conquistando le influencer più su Quotidianpost.