Beppe Grillo, il cavallo che si crede auriga (Di giovedì 1 luglio 2021) di Carmelo Sant’Angelo Alla fine Crono-l’Elevato, per paura di essere detronizzato, divorò i suoi figli. Rea-la base, inorridita e rattristata da un simile comportamento, si rivoltò contro, decidendo di salvare l’ultimo nato, Zeus-premier. Al posto del piccolo, consegnò a Crono un sasso avvolto nelle fasce, che questi, senza alcun indugio, divorò. Zeus, con la pochette nel taschino, crebbe in gran segreto, custodito dalle ninfe dei sondaggi e, una volta adulto, sconfiggerà il padre Crono e lo costringerà a vomitare, nel gruppo misto o in una nuova formazione, i figli ingoiati. Questa potrebbe essere la trama, sempre secondo il mito. I Greci, del resto, sono stati dei grandi codificatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) di Carmelo Sant’Angelo Alla fine Crono-l’Elevato, per paura di essere detronizzato, divorò i suoi figli. Rea-la base, inorridita e rattristata da un simile comportamento, si rivoltò contro, decidendo di salvare l’ultimo nato, Zeus-premier. Al posto del piccolo, consegnò a Crono un sasso avvolto nelle fasce, che questi, senza alcun indugio, divorò. Zeus, con la pochette nel taschino, crebbe in gran segreto, custodito dalle ninfe dei sondaggi e, una volta adulto, sconfiggerà il padre Crono e lo costringerà a vomitare, nel gruppo misto o in una nuova formazione, i figli ingoiati. Questa potrebbe essere la trama, sempre secondo il mito. I Greci, del resto, sono stati dei grandi codificatori ...

