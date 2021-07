Basket | Jeff Brooks lascia Milano e approda alla Reyer Venezia

Advertising

OA_Sport : Basket: Jeff Brooks si trasferisce alla Reyer Venezia lasciando così Milano - sportface2016 : #Basket Olimpia Milano, salutato Jeff #Brooks: lo statunitense naturalizzato italiano approda alla Reyer Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Jeff

La Nuova Venezia

... contro i campioni digitalizzati dell'Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di... Khris Davis (Atlanta), Sonequa Martin - Green (The Walking Dead), l'esordiente Cedric Joe,...Nash ha fatto partire in quintettoGreen, ottimo in gara - 5, e ha accorciato la rotazione dei suoi schierando di fatto solo Landry Shamet in uscita dalla panchina. Nessun effetto sortito, ...Jeff Brooks è un nuovo giocatore dell'Umana Reyer Venezia con accordo su base pluriennale. L'annuncio è arrivato in maniera pressoché contestuale a quello che ha definito l'uscita dall'Olimpia Milano ...Jeff Brooks, come annunciato da un comunicato dell’Olimpia Milano, lascia i meneghini dopo tre stagioni: “La Pallacanestro Olimpia Milano desidera ringraziare Jeff Brooks per i tre anni trascorsi insi ...