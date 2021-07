Basket: azzurri si inginocchiano prima del match del preolimpico contro Porto Rico (Di giovedì 1 luglio 2021) Belgrado, 1 lug. - (Adnkronos) - Gli azzurri del Basket si sono inginocchiati in sostegno al movimento 'BlackLivesMatter' contro il razzismo prima del match con il Porto Rico, partita d'esordio del torneo di qualificazione ai Giochi olimpici di Tokyo in programma a Belgrado. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Belgrado, 1 lug. - (Adnkronos) - Glidelsi sono inginocchiati in sostegno al movimento 'BlackLivesMatter'il razzismodelcon il, partita d'esordio del torneo di qualificazione ai Giochi olimpici di Tokyo in programma a Belgrado.

