Alex Zanardi | la moglie Daniela a un anno dall’incidente | «Comunica ma non è ancora in grado di parlare»

A un anno dall'incidente di Alex Zanardi, avvenuto il 19 giugno 2020 sulle strade della provincia Senese, la moglie dell'ex pilota di Formula 1, Daniela Manni, torna a parlare delle sue condizioni di salute. «Riesce a Comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare. Dopo molto tempo in coma, le corde vocali hanno bisogno di recuperare la loro elasticità. Questo è possibile solo con esercizio e terapia», ha dichiarato Manni in un'intervista alla Bmw, di cui pluricampione olimpico è

