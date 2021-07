Alan Palmieri | chi è il conduttore di Battiti Live? Età | altezza | moglie | figli | Zoo 105 | Pippo Palmieri | Instagram

Leggi su donnapop

(Di giovedì 1 luglio 2021)è speaker edi, appuntamento musicale estivo di cui è anche direttore artistico. Conosciamolo meglio. Leggi anche:2021: quando va in onda su Italia Uno? Date, puntate e dove vederlo in tv Chi è, ildi? Nato in Svizzera ma cresciuto in Italia, nelle...