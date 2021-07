Akash Kumar svela di aver ricevuto una proposta per fare l’inviato

Advertising

zazoomblog : L’Isola dei Famosi 2022 Akash Kumar la spara grossa: “Mi hanno chiesto di fare l’inviato” - #L’Isola #Famosi… - zazoomblog : L’Isola dei Famosi 2022 Akash Kumar la spara grossa: “Mi hanno chiesto di fare l’inviato” - #L’Isola #Famosi #Akash… - StraNotizie : L’Isola dei Famosi 2022, Akash Kumar la spara grossa: “Mi hanno chiesto di fare l’inviato” - IsaeChia : #UominieDonne, Giovanna Abate racconta di aver subito un intervento: ecco come sta adesso L’ex tronista rivela se… -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

Di chi si tratta? Di, uno dei concorrenti più chiacchierati della scorsa edizione. Il modello, in una intervista a Today, si è lasciato scappare la proposta, molto allettante, che gli è ...Isola dei Famosi Intervistato da Today.it, l'ex naufrago ha confidato che sta pensando di ritornare in Honduras, ma non come concorrente Pubblicato su 30 Giugno 2021è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore al portale Today.it, dove ha fatto delle rivelazioni circa delle proposte lavorative molto allettanti che ...Uno dei naufraghi più discussi e controversi de L’Isola dei Famosi 2021 è stato senza alcun dubbio Akash Kumar. Nonostante la permanenza del modello in Honduras sia durata solo una manciata di giorni, ...Akash Kumar sarà l'inviato dell'Isola dei Famosi 2022? L'indiscrezione è arrivata dal diretto interessato: leggi le sue parole!