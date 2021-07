Adnkronos è la prima agenzia italiana in Google Showcase: «Daremo la nostra impronta» (Di giovedì 1 luglio 2021) La serenità con cui Adnkronos sta affrontando un passaggio a suo modo storico – è la prima agenzia di stampa italiana che entrerà a far parte del servizio di news Google Showcase – è figlia di una consapevolezza ben precisa: l’informazione ha affrontato diversi scarti evolutivi e questo è uno tra i tanti. Google Showcase permette agli editori del suo circuito di proporre alcuni contenuti accurati, esclusivi e approfonditi in uno schema visuale del tutto nuovo, favorendo al massimo la user experience e offrendo una scelta selezionata al lettore. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 luglio 2021) La serenità con cuista affrontando un passaggio a suo modo storico – è ladi stampache entrerà a far parte del servizio di news– è figlia di una consapevolezza ben precisa: l’informazione ha affrontato diversi scarti evolutivi e questo è uno tra i tanti.permette agli editori del suo circuito di proporre alcuni contenuti accurati, esclusivi e approfonditi in uno schema visuale del tutto nuovo, favorendo al massimo la user experience e offrendo una scelta selezionata al lettore. LEGGI ANCHE ...

