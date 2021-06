Tale e quale show, anche Alba Parietti nel cast? Parla la showgirl (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si riscaldano i motori di Tale e quale show 2021, le cui prime anticipazioni tv vedono confermati nel cast alcuni vip già noti al pubblico tv, tra cui alcuni ex gieffini ed Alba Parietti, la quale però ha svelato in prima persona che farà parte del format. L’occasione dell’ultima rivelazione è un’intervista concessa a mezzo stampa, in cui la showgirl spiega i motivi legati alla scelta di entrare a far parte del cast dei concorrenti dello show sulle imitazioni, aprendosi così, tra il serio e il faceto, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si riscaldano i motori di2021, le cui prime anticipazioni tv vedono confermati nelalcuni vip già noti al pubblico tv, tra cui alcuni ex gieffini ed, laperò ha svelato in prima persona che farà parte del format. L’occasione dell’ultima rivelazione è un’intervista concessa a mezzo stampa, in cui lagirl spiega i motivi legati alla scelta di entrare a far parte deldei concorrenti dellosulle imitazioni, aprendosi così, tra il serio e il faceto, ...

Susy56069011 : RT @teampretelli: Qualcuno ha detto 'tale e quale'? Buongiorno ?? Nell'attesa di altre conferme, non dimenticate di ascoltare #lestatepiuca… - VanityFairIt : La showgirl è la prima concorrente ufficiale dello show Rai. Che, in vista della ripartenza autunnale, avrebbe asso… - MariaCl80242264 : @condusoioo Alessandra ha scansato un grandissimo fosso. Lui pietoso rimasto tale e quale - bernisilvy : RT @l_estetologo: A PROPOSITO DI MASCHI MORTI Non è che se prendo un articolo pieno di premesse fuorvianti, opportunismi, assunzioni indebi… - blogtivvu : #StefaniaOrlando ed il futuro in tv dopo il #GFVip: tra La vita in diretta e Tale e Quale Show, silenzio rotto -