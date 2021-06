Senza vincoli precisi la Pac sarà un caos (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un’Europa fatta da tanti Paesi è un valore ma ci sono scelte che dovrebbero andare oltre al diritto dei singoli, Senza confini e Senza pregiudizi, Senza condizionamenti legati agli interessi interni. La crisi climatica non può essere un problema solo di alcuni quando siamo poi tutti a pagarne le conseguenze. Tutti abbiamo sperato in un cambio di passo significativo quando abbiamo letto il Green Deal proposto dalla Commissione europea, e lo abbiamo ripetuto a sfinimento. Ce ne siamo convinti ancor … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un’Europa fatta da tanti Paesi è un valore ma ci sono scelte che dovrebbero andare oltre al diritto dei singoli,confini epregiudizi,condizionamenti legati agli interessi interni. La crisi climatica non può essere un problema solo di alcuni quando siamo poi tutti a pagarne le conseguenze. Tutti abbiamo sperato in un cambio di passo significativo quando abbiamo letto il Green Deal proposto dalla Commissione europea, e lo abbiamo ripetuto a sfinimento. Ce ne siamo convinti ancor … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

