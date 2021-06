Sblocco dei licenziamenti Tregua in extremis tra Governo e sindacati Previste 13 settimane di cassa integrazione gratuita per le aziende già in crisi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo una trattativa serrata, durata oltre sei ore e con diverse pause, è terminato con il lieto fine l’incontro trache cercavano una mediazione sullodei. “Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dalsul superamento del blocco deisi impegnano a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro”, fanno sapere con una nota ial termine del confronto a Palazzo ...

Advertising

saverioraimondo : #Grillo approfitta subito dello sblocco dei licenziamenti! #Conte - marcodimaio : Positiva intesa raggiunta da Governo e parti sociali su sblocco dei licenziamenti, con impegno a utilizzare tutti g… - zazoomblog : Sblocco dei licenziamenti: cè lintesa tra governo imprese e sindacati ecco come funziona - #Sblocco #licenziamenti… - Luigiei40 : RT @Marghe0855: Ho letto che tolgono il cashback dal primo luglio ??stiamo tornando indietro come i gamberi. Il Governo dei migliori, tze’ ??… - Ecatetriformis : RT @ProspettivaSoc1: 1/ DI DRAGHI ED IL RITORNO AL MERCANTILISMO EUROPEO Con le decisioni prese fino ad oggi, comprese le ultime abolizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Sblocco dei

Il servizio sarà gestito sempre attraverso l'app BIT Mobility, al costo di 28 centesimi di euro al minuto, senza costi di. " Dopo aver aperto il serviziomonopattini ad altri gestori, con ...Quattro i punti fondamentali: "Il Governo ha confermato la volontà di introdurre criteri selettivi nella proroga del bloccolicenziamenti e nella proroga della Cassa Covid , indicando nel tessile,...Belgio-Italia, Jordan Lukaku: «Romelu, stai attento a Ciro» Per quanto riguarda l'Italia, il ct azzurro sembra aver deciso di dare una possibilità dal primo minuto a Federico Chiesa, l'uomo che ha di ...Riforma pensioni, l'ingresso in quiescenza del personale medico può portare a disagi per i cittadini, specie nei piccoli comuni ...