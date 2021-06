Advertising

zazoomblog : Prostituzione e usura: mentre è sotto processo la banda di aguzzini costruisce una fortuna - #Prostituzione #usura… - Giorno_Bergamo : Prostituzione e usura: mentre è sotto processo la banda di aguzzini costruisce una fortuna - ValBrembanaWeb : Carabinieri: arresti per usura, riciclaggio e prostituzione – Video - AGR_web : Usura e tratta della prostituzione dalla Romania, nuovi arresti Nella mattinata odierna i Carabinieri del Nucleo In… - webecodibergamo : La prima operazione due anni fa, ora nuovi arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Prostituzione usura

Bergamo, 30 giugno 2021 - Dallaall', con vittime spesso le stesse ragazzo, fino al riciclaggio e antiriciclaggio per costruire un piccolo impero immobiliare. E il tutto mentre i capo bando e i suoi fedelissimi ...... 3 in Italia e 4 in Romania, nell'ambito del contrasto allo sfruttamento della. L'... Fatta luce sui patrimoni accumulati dai capi del gruppo, ora accusati anche diai danni della ...Bergamo, 30 giugno 2021 - Dalla prostituzione all'usura, con vittime spesso le stesse ragazzo, fino al riciclaggio e antiriciclaggio per costruire un piccolo impero immobiliare. E il tutto mentre i ca ...I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo hanno arrestato sette persone, di cui tre in Italia e quattro in Romania, nell’ambito di un’indagine su un’associazione a delinquere che portava ragaz ...