Pearl Jam, la tragedia di Roskilde | Memories (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Non ricordo che volto avesse o altro, ricordo però che mi guardava. Poi è finita. Credo sia morto". Con queste parole Charlotte conclude la sua testimonianza rilasciata a Politiken. Era lì, Charlotte, e vedeva mucchi di persone stare in piedi su corpi inermi quando il caos del Roskilde era ormai scoppiato. Sul palco, quella sera, ci sono i Pearl Jam. È il 30 giugno 2000 e sul festival danese si è abbattuta una pioggia torrenziale che ha trasformato il parterre in una poltiglia. Eddie Vedder e soci salgono sul palco alle 22:30 dopo i Kent, e per quella sera sono attesi anche i Cure di Robert Smith. Per Johansen, responsabile della sicurezza, si trova ...

