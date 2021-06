Omicidio a Easttown 2 | gli aggiornamenti sul rinnovo del crime con Kate Winslet da record negli USA

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo il finale della prima stagione l’attesa per ildi2 è ferventeStati Uniti, dove la serie ha ottenuto ascoltiper HBO, quasi 3 milioni di telespettatori per l’ultimo appuntamento. L’episodio finale è in onda anche in Italia, su Sky Atlantic in prima serata e disponibile su NOW, mercoledì 30 giugno, ma al momento una conferma ufficiale sulla prosecuzione della serie non è ancora arrivata.si è detta disponibile al ritorno in2 per interpretare ancora la ...