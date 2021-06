Nicola Colloca, trovato morto carbonizzato: tutti assolti, fu suicidio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono stati assolti moglie, figlio e alcuni parenti di Nicola Colloca, trovato carbonizzato nel 2010 a Pizzo, in Calabria, per i magistrati è stato un suicidio. La storia di Nicola Colloca, ci riporta nel 2010, precisamente nella notte tra il 25 e il 26 settembre. L’infermiere di 49 anni viene ritrovato carbonizzato nella macchina della moglie, un’Opel Corsa, in una pineta tra Maierato e Pizzo, in provincia di Vibo Valentia. Il primo pensiero degli inquirenti fu un omicidio, ma il gup (giudice dell’udienza ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono statimoglie, figlio e alcuni parenti dinel 2010 a Pizzo, in Calabria, per i magistrati è stato un. La storia di, ci riporta nel 2010, precisamente nella notte tra il 25 e il 26 settembre. L’infermiere di 49 anni viene rinella macchina della moglie, un’Opel Corsa, in una pineta tra Maierato e Pizzo, in provincia di Vibo Valentia. Il primo pensiero degli inquirenti fu un omicidio, ma il gup (giudice dell’udienza ...

Advertising

StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: “Nicola Colloca non è stato ucciso”: Assolti perché il fatto non sussiste moglie, figlio e altri parenti imputati. Dec… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: “Nicola Colloca non è stato ucciso”: Assolti perché il fatto non sussiste moglie, figlio e altri parenti imputati. Dec… - magdulka64 : RT @chilhavistorai3: “Nicola Colloca non è stato ucciso”: Assolti perché il fatto non sussiste moglie, figlio e altri parenti imputati. Dec… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: “Nicola Colloca non è stato ucciso”: Assolti perché il fatto non sussiste moglie, figlio e altri parenti imputati. Dec… - chilhavistorai3 : “Nicola Colloca non è stato ucciso”: Assolti perché il fatto non sussiste moglie, figlio e altri parenti imputati.… -