Marco Lucchinelli | ' Quel consiglio di Sheene a Imola 1981'

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Con il titolo mondiale nella 500 delriportò l'Italia al vertice della classe regina per la prima volta dai tempi di Giacomo Agostini.fu trionfale per Lucky, al ...

Con il titolo mondiale nella 500 del 1981,riportò l'Italia al vertice della classe regina per la prima volta dai tempi di Giacomo Agostini. Quel 1981 fu trionfale per Lucky, al secondo anno con la compagine di Roberto ...E ancora tanti auguri a Max Biaggi eche il 26 giugno hanno compiuto rispettivamente 50 e 67 anni. Come ripeto. Nati sotto il segno di Assen, costellazione della Velocità.Il ligure riportò l’italia al vertice della classe regina, ma anche la Suzuki, che non vinceva dai tempi di Sheene. "Merito anche dell’onestà dell’inglese a Imola, dove mi suggerì la gomma giusta: gra ...“Ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa ma dovevo cambiare qualche cosa.” Per ...