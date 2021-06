'Le risse tra giovani? Colpa delle ragazzine con gli shorts'. Bufera su un consigliere comunale

Advertising

kurapyks : ci sono sempre i drama sulle ship, poi le risse tra i b1 e i p4n, i l4rries che sparano cazzate mio dio quanto siet… - AnsaLombardia : Risse tra giovani e aggressioni, allarme a Olginate. Ieri accoltellato un uomo sul lungolago al culmine di una lite… - iltirreno : Rissa tra ragazzini a Viareggio: fa discutere l'intervento del consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Il video - GianmarcoMedus1 : Seguo sempre ciò che accade nel mio territorio. L’ultimo video che un cittadino mi ha inviato sui fatti di via Giob… - LeccoNews : RISSE TRA GIOVANI A LECCO, UN ALTRO ‘DASPO WILLY’ PER UN 24ENNE IVORIANO | 30/06/2021 - -

Ultime Notizie dalla rete : risse tra

La Nazione

Legiovani? Colpa degli shorts troppo corti delle ragazze di oggi. È polemica a Viareggio (Lucca) per un intervento, oggi durante la seduta d'aula in streaming, del consigliere comunale Fdi ...i 'campioni' premiati dai City Angels per il loro impegno nei confronti del prossimo ci sono ... del ristorante 'Sciatt a porter' che per fronteggiare degrado, spaccio enel suo quartiere a ...Frase choc del consigliere durante una seduta in streaming del consiglio comunale. Il sindaco del Ghingaro: "Linguaggio fuori dal tempo e inappropriato. Denota un pensiero discriminatorio ancora diff ...Sindaca ricevuta dal prefetto. Si lavorerà per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area ex Macello dopo i momenti di tensione fuori dal dormitorio ...