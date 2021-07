Lady Diana | l’inaugurazione della statua a Kensington Palace

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 1 luglio 2021) Life&People.it In arrivo fra poche ore la tanto attesa inaugurazionedinella capitale inglese. Oggi, 1 luglioSpencer, da tutti conosciuta comeD, avrebbe compiuto 60 anni. In occasione del compleannocompianta (ex) reale, Buckinghamha deciso di rendere omaggio alla principessa con unacelebrativa. Ladedicata a, posizionata nello splendido Sunken Garden di, ...