Germania | Muller | “Non riesco a dormire per quell’errore”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “Eccolo lì, quell’unico momento che alla fine ricorderai, che ti porta a nonla notte. Per cui lavori, ti alleni e vivi da calciatore. Quel momento in cui hai nelle tue mani il compito di riportare in corsa la tua squadra in una partita ad eliminazione diretta e mandare in estasi un’intera nazione calcistica. Avere questa opportunità e non concretizzarla mi fa male da morire”. Dopo Mbappè, è il momento dei rimorsi anche per l’attaccante tedesco Thomas, protagonista di un clamoroso errore a tu per tu con Pickford che ha impedito alladi firmare l’1-1 contro l’Inghilterra. Su Instagram, postando una foto della sua ...