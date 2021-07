Fiat 500X Yachting - Primo sguardo alla Suv "cabrio" - VIDEO (Di mercoledì 30 giugno 2021) Fiat 500X Yachting: è questo il nome della prima Suv "cabrio" del marchio di Torino. Con qualche giorno d'anticipo sulla storica data del 4 luglio, l'amministratore delegato della Fiat, Olivier Franois, ha svelato sul suo profilo Instagram la nuova serie speciale. Nel filmato ufficiale è possibile vedere diversi dettagli della vettura che, come anticipato da Quattroruote, utilizza una capote di tela retrattile simile a quella già impiegata dalla sorella minore 500C. A differenza del Cinquino, la copertura della Suv si ritrae elettricamente scoprendo solo le due file di sedili e non include ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 30 giugno 2021): è questo il nome della prima Suv "" del marchio di Torino. Con qualche giorno d'anticipo sulla storica data del 4 luglio, l'amministratore delegato della, Olivier Franois, ha svelato sul suo profilo Instagram la nuova serie speciale. Nel filmato ufficiale è possibile vedere diversi dettagli della vettura che, come anticipato da Quattroruote, utilizza una capote di tela retrattile simile a quella già impiegata dsorella minore 500C. A differenza del Cinquino, la copertura della Suv si ritrae elettricamente scoprendo solo le due file di sedili e non include ...

Advertising

Autoingros : Welcome Back Dolce Vita: Fiat 500X Yachting l'auto di cui ti innamorerai al primo sguardo. Lasciati travolgere da… - IconWheelsIT : #Fiat #500X #Yachting: il tetto apribile in tela per la piccola SUV più amata - dinoadduci : Fiat 500X Yachting - Tutti i dettagli della serie speciale - quattroruote : Inserti di legno ispirati agli #yacht si abbinano a rivestimenti di pelle per i sedili, ma sulla nuova #Fiat #500X… - viaggiareonthe1 : Fiat 500X Yachting - Tutti i dettagli della serie speciale -