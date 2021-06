Euro 2020, in Scozia quasi 2.000 tifosi contagiati dal Covid in eventi collegati al torneo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 1.991 i tifosi scozzesi risultati positivi al Covid nelle ultime due settimane dopo aver assistito alle partite della loro Nazionale agli Europei di calcio, allo stadio o in eventi collettivi. Lo indicano le stime delle autorità sanitarie locali di Public Health Scotland (PHS). Il calcolo è stato effettuato sui 32mila cittadini scozzesi risultati positivi al Covid tra l?11 e il 28 giugno. Come accennato, di questiquasi duemila hanno partecipato ad almeno un evento legato agli Europei, che fosse una partita a Hampden Park o Wembley, un evento nella fan zone a Glasgow ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 1.991 iscozzesi risultati positivi alnelle ultime due settimane dopo aver assistito alle partite della loro Nazionale aglipei di calcio, allo stadio o incollettivi. Lo indicano le stime delle autorità sanitarie locali di Public Health Scotland (PHS). Il calcolo è stato effettuato sui 32mila cittadini scozzesi risultati positivi altra l?11 e il 28 giugno. Come accennato, di questiduemila hanno partecipato ad almeno un evento legato aglipei, che fosse una partita a Hampden Park o Wembley, un evento nella fan zone a Glasgow ...

