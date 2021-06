Dottorato in Intelligenza Artificiale, transazione digitale in atto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dottorato in Intelligenza Artificiale, la transazione digitale è in atto. Previsto anche un altro Dottorato in “Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico” L’elemento umano e l’alta formazione, i pilastri per affrontare le sfide sociali, economiche, ambientali e sanitarie che l’umanità ha davanti a sé: nasce da qui l’esigenza del Dottorato in Intelligenza Artificiale. I paesi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Continua lo ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 30 giugno 2021)in, laè in. Previsto anche un altroin “Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico” L’elemento umano e l’alta formazione, i pilastri per affrontare le sfide sociali, economiche, ambientali e sanitarie che l’umanità ha davanti a sé: nasce da qui l’esigenza delin. I paesi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Continua lo ...

