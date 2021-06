Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Napoli, De Laurentiis scatenato: 'Gattuso, Spalletti, Superlega e... Ora vi dico tutto' - ForzAzzurri1926 : DE LAURENTIIS SCATENATO ARRIVA L'ANNUNCIO CHE TUTTI ASPETTAVANO, ECCO COSA SUCCEDERA' VENERDI' >>>>>>… - sportli26181512 : De Laurentiis scatenato: 'Gattuso, Spalletti, Superlega e... Ora vi dico tutto': De Laurentiis scatenato: 'Gattuso,… - Gazzetta_it : Napoli, De Laurentiis scatenato: 'Gattuso, Spalletti, Superlega e... Ora vi dico tutto' - CalcioWeb : #DeLaurentiis è scatenato: dalla proposta per la prossima stagione di #SerieA alla #Superlega -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis scatenato

La Gazzetta dello Sport

Quattro mesi di silenzio, voluto, imposto a tutti i suoi tesserati. Centoventi giorni dopo, Aurelio Deha ritrovato la parola in un momento di programmazione, in una fase di lavoro che aprirà al nuovo progetto, affidato a Luciano Spalletti. Una chiacchierata a tutto tondo,partendo dalla ...Tancredi Palmeri continua a far discutere. Il giornalista hauna polemica in giornata rivelando attraverso Bein Sport che il Napoli e il suo presidente Deavrebbero contattato la Uefa per capire se ci fossero gli estremi per sperare in ...Sono diversi gli argomenti affrontati da Enrico Fedele a Radio Marte: 'De Laurentiis deve esporre un programma chiaro e non elettorale'.Coutinho del Barcellona piace all’Inter che deve trovare la sintesi tra domanda e offerta. Marotta e Ausilio devono risolvere anche le questioni legate al futuro di Perisic e Br ...