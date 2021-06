De Laurentiis: «Avrei interrotto il rapporto con Gattuso anche in caso di scudetto» (Di mercoledì 30 giugno 2021) De Laurentiis e Gattuso: «Mendes è un amico, andiamo a cena insieme. Con Gattuso abbiamo perso partite che non avremmo dovuto perdere, ne abbiamo vinte altre che non ci saremmo aspettati di vincere. C’era una sperequazione che mi ha fatto pensare di dover interrompere questa collaborazione con Gattuso anche se fossimo andati in Champions. Pure se avessimo vinto il campionato. Per quel che riguarda il rinnovo, sì abbiamo lavorato al rinnovo e poi anche lì non ci siamo trovati». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) De: «Mendes è un amico, andiamo a cena insieme. Conabbiamo perso partite che non avremmo dovuto perdere, ne abbiamo vinte altre che non ci saremmo aspettati di vincere. C’era una sperequazione che mi ha fatto pensare di dover interrompere questa collaborazione conse fossimo andati in Champions. Pure se avessimo vinto il campionato. Per quel che riguarda il rinnovo, sì abbiamo lavorato al rinnovo e poilì non ci siamo trovati». L'articolo ilNapolista.

