Daniele Scardina dimentica Diletta Leotta | scoppia l’amore con una famosa influencer

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.pare averto. Il pugile è stato paparazzato in compagnia di una nota modella eè il famoso pugile, soprannominato King Toretto, noto anche per essere stato fidanzato con l’affascinante giornalista di Dazn,. Lo sportivo torna a far parlare di sé sulle pagine di cronaca rosa, dal

Daniele Scardina ritrova l'amore dopo Diletta Leotta la nuova fidanzata è Cristina Buccino - Daniele Scardina e Cristina Buccino sono la nuova coppia dell'estate? Le foto da Chi - Esclusiva Daniele Scardina e Cristina Buccino paparazzati insieme

Una nuova coppia è nata nello show business? Il settimanale Chi, nel numero in edicola, pubblica in esclusiva le immagini dell'incontro trae Cristina Buccino . Da un po' di tempo circolavano rumors in merito ad una frequentazione tra il pugile e la showgirl che, ora, sono stati sorpresi dal settimanale Chi in quel di ...I paparazzi di 'Chi' hanno pizzicatoe Cristina Buccino durante uno scambio di baci e tenerezze. Le immagini esclusive sembrano parlare chiaro: il pugile e l'influencer stanno ...Daniele Scardina pare aver dimenticato Diletta Leotta. Il pugile è stato paparazzato in compagnia di una nota modella e influencer ...A distanza di qualche mese dalla fine della storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, il pugile ritrova l’amore accanto a un’altra ...