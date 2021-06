Classifica Matteo Berrettini | proiezioni ranking ATP Wimbledon 8° virtuale | sorpassato Federer!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 giugno 2021)ha esordito brillantemente a2021, sconfiggendo l’ostico argentino Guido Pella in quattro set e qualificandosi così al secondo turno dello Slam in corso di svolgimento sull’erba londinese. Il tennista italiano si è imposto brillantemente e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nel prestigioso torneo, il prossimo ostacolo sarà il non irresistibile olandese van de Zandschulp (giustiziere del francese Barrere). Il romano può farsi davvero strada in questa kermesse, anche perché sempre avere a disposizione un tabellone sulla carta favorevole. Il 25enne si è presentata in terra britannica ...