Carceri | Mirabelli | ‘Salvini ambiguo | per noi difendere polizia penitenziaria ma punire abusi’

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos) – “Salvini continua con la propaganda. Il tema per noi non è schierarsi pro o contro la, ma sapere che perun corpo importante dello Stato bisognachi si è macchiato di reati ed abusi proprio perla credibilità di tutti gli altri”. Lo dice Franco, vice presidente del gruppo Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo dice il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd e capogruppo dem nella commissione giustizia.