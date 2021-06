Cagliari, fatta per Strootman: visite mediche per il centrocampista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Kevin Strootman sta sostenendo le visite mediche con il Cagliari: fatta per il prestito del centrocampista dal Marsiglia Kevin Strootman sta sostenendo le visite mediche con il Cagliari. Come riportato da Sky Sport, è stato definito con il Marsiglia il trasferimento in prestito del centrocampista olandese classe ’90, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Genoa. Una volta ottenuti i risultati degli esami clinici, Strootman firmerà il contratto che lo legherà al club sardo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Kevinsta sostenendo lecon ilper il prestito deldal Marsiglia Kevinsta sostenendo lecon il. Come riportato da Sky Sport, è stato definito con il Marsiglia il trasferimento in prestito delolandese classe ’90, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Genoa. Una volta ottenuti i risultati degli esami clinici,firmerà il contratto che lo legherà al club sardo ...

