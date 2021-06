Xbox Cloud Gaming disponibile via browser (Di martedì 29 giugno 2021) Nella serata di ieri, Catherine Gluckstein, VP and Head of Product di Xbox Cloud Gaming, ha annunciato l’arrivo di Xbox Cloud Gaming via browser su PC Windows 10 e dispositivi Apple (smartphone e tablet) per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, all’interno di 22 Paesi, Italia inclusa. Gli abbonati possono ora accedere a Xbox.com/play su Microsoft Edge, Chrome o Safari utilizzando un PC o un dispositivo mobile per giocare agli oltre 100 giochi disponibili sul catalogo Xbox Game Pass. Inoltre, a conferma ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 29 giugno 2021) Nella serata di ieri, Catherine Gluckstein, VP and Head of Product di, ha annunciato l’arrivo diviasu PC Windows 10 e dispositivi Apple (smartphone e tablet) per tutti gli abbonati aGame Pass Ultimate, all’interno di 22 Paesi, Italia inclusa. Gli abbonati possono ora accedere a.com/play su Microsoft Edge, Chrome o Safari utilizzando un PC o un dispositivo mobile per giocare agli oltre 100 giochi disponibili sul catalogoGame Pass. Inoltre, a conferma ...

