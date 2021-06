«Temptation Island 2021»: chi sono le sei nuove coppie in gioco (Di martedì 29 giugno 2021) Il minimo comune denominatore, nello scandagliare i video di presentazione delle coppie di Temptation Island, sembra essere uno: l’insoddisfazione, a tratti palpabile, della componente femminile. Le donne hanno scritto al programma. Le donne hanno deciso che la controparte maschile non è più quella di un tempo. Alessio, ha lamentato Natascia, sua compagna da due anni e mezzo, è diventato «Troppo giudicante». Alessandro, su parola di Jessica, ha perso con la convivenza ogni voglia di fare. Si è «seduto», si direbbe in poche ed efficaci parole. Tommaso, vent’anni meno della quarantunenne Valentina, si è scoperto di una gelosia quasi patologica, difesa, però, con un certo piglio. «Ho scelto una moglie, non una pischella», ha detto il giovane, accettando di buon grado di partecipare allo show. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 giugno 2021) Il minimo comune denominatore, nello scandagliare i video di presentazione delle coppie di Temptation Island, sembra essere uno: l’insoddisfazione, a tratti palpabile, della componente femminile. Le donne hanno scritto al programma. Le donne hanno deciso che la controparte maschile non è più quella di un tempo. Alessio, ha lamentato Natascia, sua compagna da due anni e mezzo, è diventato «Troppo giudicante». Alessandro, su parola di Jessica, ha perso con la convivenza ogni voglia di fare. Si è «seduto», si direbbe in poche ed efficaci parole. Tommaso, vent’anni meno della quarantunenne Valentina, si è scoperto di una gelosia quasi patologica, difesa, però, con un certo piglio. «Ho scelto una moglie, non una pischella», ha detto il giovane, accettando di buon grado di partecipare allo show.

