OSAI | la presidente Ferrero vende lo 0 | 67% del capitale

(Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) –Automation System, società quotata su AIM Italia che opera nel settore dell’automazione dei processi industriali, ha comunicato che laMirellaha ceduto 100.000 azioni, corrispondenti allo 0,67% delsociale, al prezzo di 4,3 euro per azione ad investitore internazionale di primario standing già presente fin dall’IPO e che si conferma partner stabile e di lungo termine. L’operazione non comporta alcuna modificazione dell’assetto di controllo azionario della società, in quanto l’azionista di riferimento Mirellacontinua a detenere 8.254.000 azioni ...