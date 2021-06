Mr Wrong – Lezioni D’Amore, Ultima Puntata: Ezgi ed Ozgur Si Sposano! (Di martedì 29 giugno 2021) L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di martedì 29 giugno 2021) L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

Capass8Emanuela : RT @CClub1989: Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.847.000 spettatori con il 16.44% di share Sera Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raccol… - mbelem02 : RT @CClub1989: Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.847.000 spettatori con il 16.44% di share Sera Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raccol… - LinkaTv : E' iniziato Mr Wrong - Lezioni d'amore - P su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - infoitcultura : Ascolti tv 28 giugno 2021: Europei 2021 Francia-Svizzera (35.89%), Mr Wrong Lezioni d’amore (8.6%) | Dati Auditel - tuttotv_info : La prossima settimana, l'unico appuntamento con #MrWrong - #LezioniDAmore è per martedì 6 luglio in PRIMA SERATA… -