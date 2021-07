lo 'special one' jose' mourinho si prepara per l'approdo alla roma: ''conto molto sul mio team... (Di martedì 29 giugno 2021) ...//www.dagospia.com/rubrica - 30/sport/mourinho - is - coming - rome - ndash - venerdi - rsquo - sbarco - 275039.htm DA www.corrieredellosport.it mourinho 5 Leggi su dagospia (Di martedì 29 giugno 2021) ...//www.dagospia.com/rubrica - 30/sport/- is - coming - rome - ndash - venerdi - rsquo - sbarco - 275039.htm DA www.corrieredellosport.it

Advertising

MInvenenato : RT @LAROMA24: ??#Mourinho, anticipato lo sbarco a #Roma: lo #SpecialOne già nella Capitale? ?? - rrico_e : RT @ilRomanistaweb: Check-in per Mourinho. L’attesa è finita: oggi prende il via l’era dello Special One alla Roma. Domani il tecnico nella… - ilRomanistaweb : Check-in per Mourinho. L’attesa è finita: oggi prende il via l’era dello Special One alla Roma. Domani il tecnico n… - andreastoolbox : Mourinho arriva a Roma venerdì: ipotesi quarantena per lo Special One | Sky Sport - sportli26181512 : Mourinho arriva a Roma venerdì: ipotesi quarantena: Il 2 luglio lo Special One sarà a Roma: prima di viaggiare per… -