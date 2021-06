Le docenti vincolate scrivono al Papa | “Ci aiuti a tornare a casa per poter svolgere il nostro lavoro in serenità accanto ai nostri affetti”

(Di martedì 29 giugno 2021) Il tema del vincolo quinquennale e i disagi che comporta, specie per le insegnanti, è arrivato fino al Vaticano. Infatti, lo scorso 20 giugno,Francesco ha parlato durante l'Angelus proprio delle lavoratrici fuori sede che non possono ricongiungersi alle proprie famiglie. L'articolo .

orizzontescuola : Le docenti vincolate scrivono al Papa: "Ci aiuti a tornare a casa per poter svolgere il nostro lavoro in serenità a…

Si tratta diimmessi in ruolo dalle GAE nella propria provincia o dalle Graduatorie dei ...già l'abbiamo intervistata per La Tecnica della Scuola e ha evidenziato i disagi delle donne...Barbara Floridia, per iimmobilizzati, e l'apertura già da quest'anno delle assegnazioni provvisorie solo per le lavoratrici madricon figli tra i 0 e i 3 anni e per le mogli dei ...I dirigenti scolastici dovrebbero distribuire il bonus del merito sulla base di quanto deciso e disposto nel contratto di Istituto ...Incontriamo oggi due esponenti del nuovo Comitato Nazionale Docenti Vincolati, Angela Mancusi e Alessandro Amante. I vincoli nella mobilità sono stati previsti dal Legislatore solo per alcuni docenti ...