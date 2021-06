La forma dell’acqua | Temptation Island o Point Break? La tv del 30 giugno

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 30su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La”. Nel 1963 nell’America segnata dalla guerra fredda, in un laboratorio governativo segreto ad alta sicurezza lavora la solitaria Elisa, muta dalla nascita e intrappolata in un’esistenza di silenzio e isolamento. La sua vita cambia però in maniera inevitabile quando con la collaboratrice Zelda scopre un esperimento classificato come segreto. Su Canale5 alle 21.35 prenderà il via la nuova edizione di “”, con la voce narrante di Filippo Bisciglia. Manuela e Stefano, Valentina e ...