Grignetta, skyrunner recuperato: si era perso. Le regole del Soccorso alpino (Di martedì 29 giugno 2021) Uno skyrunner brianzolo è stato recuperato nella tarda serata di ieri in Grignetta dagli uomini del Soccoporso alpino. L'uomo, 50 anni, si trovava nei pressi del canale Angelina , all'inizio del ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 29 giugno 2021) Unobrianzolo è statonella tarda serata di ieri indagli uomini del Soccoporso. L'uomo, 50 anni, si trovava nei pressi del canale Angelina , all'inizio del ...

Advertising

qn_giorno : #lecco, #Grignetta, skyrunner recuperato: si era perso. Le regole del Soccorso alpino - VaLsaSsInaNews1 : » RECUPERATO IN GRIGNETTA SKYRUNNER DISIDRATATO E DISORIENTATO - - lecco_notizie : Skyrunner disidratato e disorientato soccorso in Grignetta - LeccoNews : RECUPERATO IN GRIGNETTA SKYRUNNER DISIDRATATO E “DISORIENTATO” | 29/06/2021 - -