Green Pass, l’allarme della Polizia Postale: se è così è una truffa (Di martedì 29 giugno 2021) I truffatori hanno trovato un nuovo modo per prosciugare il conto delle persone. Questa volta lo strumento preferito è un messaggio falso sul Green Pass. Green Pass (Adobe Stock)Con l’inizio della balla stagione, molte persone già vaccinate contro il Covid-19 cercano di ottenere il famigerato Green Pass. Il certificato digitale, infatti, consentirà alle persone di muovere in libertà nei 27 Paesi dell’Unione Europea, più Svizzera, Islanda, Lichtenstein dal e Norvegia dal 1° luglio 2021. Il digital Green ... Leggi su chenews (Di martedì 29 giugno 2021) Itori hanno trovato un nuovo modo per prosciugare il conto delle persone. Questa volta lo strumento preferito è un messaggio falso sul(Adobe Stock)Con l’inizioballa stagione, molte persone già vaccinate contro il Covid-19 cercano di ottenere il famigerato. Il certificato digitale, infatti, consentirà alle persone di muovere in libertà nei 27 Paesi dell’Unione Europea, più Svizzera, Islanda, Lichtenstein dal e Norvegia dal 1° luglio 2021. Il digital...

Advertising

fattoquotidiano : Sileri: “Green pass dopo prima dose? Non è stato un errore. Ma con variante Delta verosimile rimodulazione, con ril… - Avvenire_Nei : Su WhatsApp la truffa del Green pass: ecco come riconoscerla - GiovanniToti : DALL’1 LUGLIO RIAPRONO LE VISITE IN OSPEDALE Un altro passo verso la normalità: dall’1 luglio le persone che hanno… - il_misantropo : Sono più preoccupato per l'apertura delle discoteche, che della possibilità di non usare la mascherina all'aperto.… - calabrianewsit : Allarme Polizia postale: #Falso messaggio sul Green Pass su #Whatsapp - -