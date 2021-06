Gazzetta | Martinez fa pretattica? De Bruyne ha più possibilità di Hazard di recuperare per l’Italia

Advertising

Venerdì il Belgio sfida l'Italia per i quarti di finale degli Europei. "Il torneo di De Bruyne e Eden Hazard non è finito - ha detto il c.t. Roberto- , i nostri due giocatori non hanno subito danni gravi. Abbiamo poco tempo a disposizione, ma lavoreremo giorno per giorno allo scopo di recuperarli per la partita contro l'Italia. I test di ...Il Belgio , avversario dell Italia nei quarti degli Europei di venerd prossimo, in ansia per gli infortuni di Kevin De Bruyne e Eden Hazard , due pezzi da novanta della formazione di Roberto. Il centrocampista del Manchester City stato toccato duro da Palhinha alla caviglia sinistra e al terzo minuto della ripresa stato sostituito da Mertens. Ora rischia un altro stop dopo le ...Tre eliminazioni e una qualificazione... e mezzo. Bilancio in chiaroscuro per gli italiani nella prima giornata di Wimbledon . L'unico a strappare il pass per ...Asse di mercato con l’Hellas di Di Francesco. Dionisi vorrebbe l’empolese Sabelli, il Cagliari ipotizza lo scambio Frattesi-Ladinetti. Proposti due difensori brasiliani ...