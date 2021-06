Fiorentina | Prandelli | “Italiano? Spero faccia bene | ma potrebbe pagare colpe non sue”

(Di martedì 29 giugno 2021) L’ex allenatore della, Cesare, ha parlato dell’imminente firma di Vincenzocome nuovo tecnico dei viola dopo il clamoroso ribaltone in panchina con l’addio di Gattuso: “Mi auguro, ha idee e ha sempre avuto grande equilibrio anche da calciatore.possa incidere nelle scelte perché alla fine sono gli allenatori che pagano, tante volte pagano degli errori fatti da persone che hanno scelto giocatori non nei ruoli adatti. Mi auguro che possa nascere un rapporto duraturo, che duri nel tempo perché è un ragazzo che ha una grande capacità di mantenere ...

Cesareha parlato a Radio Bruno Toscana dell'arrivo di Italiano sulla panchina dellaCesareha parlato a Radio Bruno Toscana dell'arrivo di Italiano sulla panchina della. "Mi auguro faccia bene, ha idee e ha sempre avuto grande equilibrio anche da ...Ho sempre ringraziato i ct comee Conte che mi hanno portato a Mondiale ed Europeo. Col 3 ... Su Gattuso che, dopo il divorzio lampo con la, è stato scartao dal Tottenham su ...L’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato dell’imminente firma di Vincenzo Italiano come nuovo tecnico dei viola dopo il clamoroso ribaltone in panchina con l’addio di Gattuso: “M ...Torna a parlare Cesare Prandelli. L'ex allenatore della Fiorentina ha parlato tre mesi dopo le dimissioni che avevano messo fine alla sua seconda avventura in viola, dicendo la sua ...