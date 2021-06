Fine del blocco, sì del governo Draghi ai licenziamenti: unica eccezione per il settore tessile e delle calzature (Di martedì 29 giugno 2021) Una riunione a Palazzo Chigi e la mediazione del premier Mario Draghi hanno posto le basi per quel compromesso sui licenziamenti che mercoledì, ultimo giorno utile, in consiglio dei ministri dovrà ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Una riunione a Palazzo Chigi e la mediazione del premier Mariohanno posto le basi per quel compromesso suiche mercoledì, ultimo giorno utile, in consiglio dei ministri dovrà ...

Advertising

ilpost : «E così, alla fine abbiamo scoperto, per bocca di capitan Chiellini, che gli azzurri sono contro il nazismo. Che co… - ciropellegrino : #Salvini si pigliava il superfestivo di fine anno alla Padania senza fare la copertura in redazione, dice Gigi Monc… - matteosalvinimi : Fine del coprifuoco in tutta Italia. Speranza firma lo stop alle mascherine all’aperto dal 28 giugno. Il Ddl Zan sa… - Man58792690 : RT @vicevongola2: 'Le poche persone che possono ancora pensare da sole, circa il 10-20% della popolazione, sanno che non si è mai trattato… - SaraPri : RT @ilpost: «E così, alla fine abbiamo scoperto, per bocca di capitan Chiellini, che gli azzurri sono contro il nazismo. Che comunque è già… -