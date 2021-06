Diritti e parità di genere. Passi indispensabili per un impegno concreto (Di martedì 29 giugno 2021) Un impegno concreto: nel Pnrr nostrano dobbiamo cercare di capire gli impatti potenziali dei fondi Next Generation Eu su uomini e donne; elaborare proposte e soluzioni e collaborare all’utilizzo delle risorse pragmaticamente. Abbiamo vissuto (e ci siamo ancora dentro) una pandemia non solo occupazionale ma anche sociale, economica e culturale che ha innescato processi di regressione generale del Paese a tutti i livelli: sul piano della competitività come su quello dei Diritti e della parità. Ecco perché è stato e sarà fondamentale, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma non solo, individuare, finanziare ... Leggi su formiche (Di martedì 29 giugno 2021) Un: nel Pnrr nostrano dobbiamo cercare di capire gli impatti potenziali dei fondi Next Generation Eu su uomini e donne; elaborare proposte e soluzioni e collaborare all’utilizzo delle risorse pragmaticamente. Abbiamo vissuto (e ci siamo ancora dentro) una pandemia non solo occupazionale ma anche sociale, economica e culturale che ha innescato processi di regressione generale del Paese a tutti i livelli: sul piano della competitività come su quello deie della. Ecco perché è stato e sarà fondamentale, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma non solo, individuare, finanziare ...

Ultime Notizie dalla rete : Diritti parità Le Nazioni Unite per i diritti umani: "Scuse e risarcimenti contro il razzismo" L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha chiesto a tutti gli ... Per raggiungere la parità e la giustizia sociale bisogna guardare anche a quel passato. "Bisogna ...

Il consiglio regionale della Liguria condanna la Turchia sui diritti civili LIGURIA - C'è incompatibilità tra Governo turco, diritti civili, parità di genere e ingresso in Ue secondo il Consiglio regionale della Liguria, che ha approvato all'unanimità la mozione 31, presentata da Mabel Riolfo (Lega Liguria - Salvini) e ...

