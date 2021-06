Casertana senza fideiussione | club fuori dalla Serie C

(Di martedì 29 giugno 2021) LaCalcio non è riuscita ad iscriversi al campionato diC. Lada 350mila euro richiesta non è stata presentata in tempo ma ora è probabile un ricorso per evitare il rischio di scivolare nellleinferiori e dilettantistiche. Al presidente Giuseppe D’Agostino, al termine di una giornata febbrile, non è riuscito di ottenerebanca il documento da presentare in Lega, nonostante avesse esibito all’istituto di credito assegni circolari per 350 mila euro. SportFace.

La Casertana non ottiene la fideiussione, il club non riesce ad iscriversi alla Serie C. Probabile ricorso per evitare il dilettantismo ...Senza fidejussione ed il rischio di esclusione dalla prossima Serie C, Il Mattino fa il punto sulla mancata iscrizione della Casertana. "La Casertana non sarà ammessa al ...