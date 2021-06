Calciomercato Juventus: prendono forza le voci di una permanenza di Pellegrini (Di martedì 29 giugno 2021) Nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la voce di una possibile permanenza di Luca Pellegrini alla corte di Massimiliano Allegri. Secondo Romeo Agresti, infatti, la Juventus sarebbe intenzionata a trattenere il terzino romano, affiancandolo ad Alex Sandro. E se il Milan è ancora alla ricerca di un esterno sinistro, la società bianconera se lo ritroverebbe “in casa” di rientro dalla sfortunata avventura di Genova. Chi non muore si rivede La carta Pellegrini consentirebbe, dunque, alla dirigenza di seguire la tanto reclamata linea giovane, combinando volti nuovi ad esperienza e talento. Il giovane classe ’99 ... Leggi su rompipallone (Di martedì 29 giugno 2021) Nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la voce di una possibiledi Lucaalla corte di Massimiliano Allegri. Secondo Romeo Agresti, infatti, lasarebbe intenzionata a trattenere il terzino romano, affiancandolo ad Alex Sandro. E se il Milan è ancora alla ricerca di un esterno sinistro, la società bianconera se lo ritroverebbe “in casa” di rientro dalla sfortunata avventura di Genova. Chi non muore si rivede La cartaconsentirebbe, dunque, alla dirigenza di seguire la tanto reclamata linea giovane, combinando volti nuovi ad esperienza e talento. Il giovane classe ’99 ...

