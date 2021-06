Vaccino Scanzi, la Procura chiede l'archiviazione: "Non ne aveva diritto ma non c'è reato" (Di lunedì 28 giugno 2021) La Procura di Arezzo chiede l'archiviazione per il caso del Vaccino somministrato al giornalista aretino Andrea Scanzi, vicenda di marzo per cui venne criticato per 'aver saltato la filà. Stando alle ... Leggi su lanazione (Di lunedì 28 giugno 2021) Ladi Arezzol'per il caso delsomministrato al giornalista aretino Andrea, vicenda di marzo per cui venne criticato per 'aver saltato la filà. Stando alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Scanzi Vaccino Scanzi, la Procura chiede l'archiviazione: "Non ne aveva diritto ma non c'è reato" La procura di Arezzo chiede l'archiviazione per il caso del vaccino somministrato al giornalista aretino Andrea Scanzi, vicenda di marzo per cui venne criticato per 'aver saltato la filà. Stando alle conclusioni del pm Marco Dioni, Scanzi non rientrava in ...

Vaccino a Scanzi, Procura chiede l'archiviazione AREZZO - Vaccino somministrato al giornalista Andrea Scanzi, la Procura di Arezzo chiede l' archiviazione . La vicenda risale al marzo scorso ed aveva sollevato un gran polverone, in particolar modo mediatico. ...

Vaccino Scanzi, la Procura chiede l'archiviazione: "Non ne aveva diritto ma non c'è reato" LA NAZIONE Scanzi vaccinato, Procura chiede archiviazione Andrea Scanzi vaccinato ‘in anticipo’, la Procura di Arezzo ha chiesto l’archiviazione per la vicenda della somministrazione avvenuta nel tardo pomeriggio del 19 marzo scorso all’hub vaccinale allesti ...

Covid: caso Scanzi, procura Arezzo chiede archiviazione (ANSA) - AREZZO, 28 GIU - Perché vi sia reato di abuso di ufficio nella condotta di Scanzi, è stato ancora spiegato alla procura di Arezzo, occorre che la violazione sia a una legge o a un regolamento ...

