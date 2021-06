Vaccini | De Luca all’attacco | “Si dimetta Figliuolo o Speranza O meglio ancora tutti e due”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu – Il governatore campano Deattaccaper la gestione dei. “Mi è capitato di ascoltare il generale con il medagliere il quale ci ha raccontato tranquillamente che su Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni diverse, come se lui fosse un turista svedese. In questi casi, o si dimette il commissario o il ministro della Salute. O preferibilmente si dimettonoe due e se ne vanno a casa, che sarebbe la cosa migliore”. Così Dechiede le dimissioni die di, che ieri a Domenica In ha ammesso ...

28 giu 11:35 De: su AstraZeneca si dimettano il commissario o il ministro Sul caso deiAstraZeneca 'il generale con il medagliere ci ha raccontato tranquillamente che hanno dato 10 ...funzionano". Sergio Abrignani è immunologo e membro del Cts. In diverse Regioni italiane ... Il Governatore della regione Campania, Vincenzo De, con prontezza e chiarezza, come chi non la ...Così oggi il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è espresso in merito al Commissario per l’emergenza Covid, Generale Figliuolo. Da diverse settimane il Presidente campano tuona con ...Delta spaventa l’Italia, ma è ancora la variante Alfa, (variante inglese), la più diffusa nel nostro Paese. Speranza: “hub vaccinali, luoghi dove le persone sono contente“. L’Unione Europea alza le di ...