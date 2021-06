Una potente Sonia Bergamasco in Resurrexit Cassandra al Teatro Grande di Pompei (Di lunedì 28 giugno 2021) Complice la seduzione senza confini lanciata dalla luna piena che ha illuminato il Teatro Grande di Pompei una potente suggestione ha caratterizzato il debutto della messa in scena di Resurrexit Cassandra di Ruggero Cappuccio, con l’ideazione, la regia e la scenografia di Jan Fabre. Ma l’esplosione seduttiva più Grande è stata accesa dalla eccellente interpretazione di Sonia Bergamasco nei panni di una Cassandra prima altera e misteriosa e poi sacerdotessa contemporanea che utilizza con sapienza tutte le sue spiccate doti ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Complice la seduzione senza confini lanciata dalla luna piena che ha illuminato ildiunasuggestione ha caratterizzato il debutto della messa in scena didi Ruggero Cappuccio, con l’ideazione, la regia e la scenografia di Jan Fabre. Ma l’esplosione seduttiva piùè stata accesa dalla eccellente interpretazione dinei panni di unaprima altera e misteriosa e poi sacerdotessa contemporanea che utilizza con sapienza tutte le sue spiccate doti ...

Advertising

udogumpel : RT @fabiotitty: Mio figlio mi ha confessato di essere gay,devo dire che mi ha dato una sberla potente,poi ho pensato che in fondo poteva an… - OptiMagazine : Una potente #SoniaBergamasco in Resurrexit Cassandra al #TeatroGrande di #Pompeii. - StanLou4 : RT @fabiotitty: Mio figlio mi ha confessato di essere gay,devo dire che mi ha dato una sberla potente,poi ho pensato che in fondo poteva an… - riri000196 : RT @fabiotitty: Mio figlio mi ha confessato di essere gay,devo dire che mi ha dato una sberla potente,poi ho pensato che in fondo poteva an… - deIenadiary : vi auguro una cacarella potente razzisti di merda -

Ultime Notizie dalla rete : Una potente L'album del giorno: Doors, L.A. Woman ...potente ritorno alle origini , nato in un'atmosfera completamente diversa da quella che aveva caratterizzato i primi elettrizzanti dischi del gruppo. All'inizio degli anni Settanta i Doors erano una ...

Getac F110, una nuova generazione di tablet fully rugged Getac ha annunciato il lancio della nuova generazione di F110 , tablet fully rugged potente ma facilmente trasportabile per i professionisti che operano nel settore manifatturiero. ...efficace in una ...

Edge, raggruppamento schede in arrivo per il web browser Microsoft Il Fatto Quotidiano Antibiotico resistenza: una pandemia continua e silenziosa (Venezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto per far fronte a quello che l'OMS definisce ...

Olanda e Belgio, scherzi del destino pallonaro in una storia bimillenaria Tre ore hanno separato ieri il cammino di Olanda e Belgio: cacciata la prima dagli Europei a opera della Cechia, e giustiziere il secondo dei campioni uscenti portoghesi di Ronaldo. A completare l&rsq ...

...ritorno alle origini , nato in un'atmosfera completamente diversa da quella che aveva caratterizzato i primi elettrizzanti dischi del gruppo. All'inizio degli anni Settanta i Doors erano...Getac ha annunciato il lancio della nuova generazione di F110 , tablet fully ruggedma facilmente trasportabile per i professionisti che operano nel settore manifatturiero. ...efficace in...(Venezia 28 giugno 2021) - Le soluzioni proposte dalla Regione Veneto per far fronte a quello che l'OMS definisce ...Tre ore hanno separato ieri il cammino di Olanda e Belgio: cacciata la prima dagli Europei a opera della Cechia, e giustiziere il secondo dei campioni uscenti portoghesi di Ronaldo. A completare l&rsq ...