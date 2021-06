Ultimi riscontri sul bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021

(Di lunedì 28 giugno 2021) Risulta ancora tutto fermo, a proposito deldi. Poi meno di un mese fa, infatti, agli utenti interessati è stato chiesto di confermare il fatto di essere in linea coi requisiti previsti da questa ulteriore forma di sostegno per il settore, dando continuità in questo modo all’ultimo pagamento dei mesi scorsi. Dopo aver portato a termine la procedura, queste persone si aspettavano di ricevere il saldo nel giro di pochi giorni, ma evidentemente non è stato così. Stando almeno ai feedback raccolti di recente. Cosa sappiamo sul ...

Advertising

GuglielmaAV : @DavideRonca Diciamo la verità, negli ultimi tempi enunciava teorie per lo più prive di riscontri fino a farsi denu… - Sabrina232223 : @SaraRot85294898 Credo sia l’unico negli ultimi tempi che è riuscito ad avere così tanti riscontri positivi a diffe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi riscontri

Il Sole 24 ORE

... i valdostani si fanno notare negli ostacoli e, neglianni la gara di riferimento sono i 400 ... Simone Seyni Faye, che però da Rovereto non rientra conpositivi. Il portacolori della ...Proprio quest', nel corso degli anni, si sono resi protagonisti di continui cambiamenti, ... Uno scenario che sembra avere già i primi, così come dimostra la decisione di Ing Italia che,...Fra i tanti nomi accostati al Torino in quest’ultimo periodo c’è anche quello di Gianluca Caprari che ha disputato l’ultimo campionato in prestito al Benevento, ma ...Ottimi riscontri sportivi e organizzativi per la 60esima edizione della cronoscalata ascolana Coppa Paolino Teodori, valevole nel 2021 sia per il Campionato Europeo della Montagna che per il Campionat ...